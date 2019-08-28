شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى أسوان لكرة القدم يجرى عملية جراحية بمفصل عظمة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الجبلاوى قد تعرض للإصابة أثناء إحدى المباريات بمعسكر الفريق بالإسكندرية خلال الأيام الماضية، وأجرى العملية بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، للعودة سريعاً للتدريبات والمباريات بعد التأهيل اللازم.

وعقب خروج الجبلاوى من العمليات تلقى عدة اتصالات من اللواء أحمد سليمان والكابتن مجدى سبالك رئيس لجنة الكرة، ومصطفى أمين المشرف على الفريق الأول، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، كما رافق اللاعب أثناء الجراحة للاطمئنان عليه أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى وبعض اللاعبين.