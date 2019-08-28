شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد لنهائى التنس فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل إلى نهائى منافسات اللعبة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب.

وتأهلت ميار بعد التغلب على المصرية لميس الحسينى 2 / 0 وجاءت نتيجة الاشواط 6 / 0 و6 / 0.

ومن المقرر أن تقام النهائيات يوم 31 من الشهر الجارى، وهو نفس موعد ختام البطولة.

يذكر أن البعثة المصرية تتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة برصيد 143 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 41 ذهبية، و64 فضية و38 برونزية.