شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: جروس رفض كل الضغوط للإفراج عن حفنى ومدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق عن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للأبيض، مؤكدًا أن الخواجة كان مؤمنًا وواثقًا فى جميع قراراته الفنية، ولم يشعر بالندم ولو دقيقة واحدة قبل الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأضاف أمير فى حواره مع الخليج 365 "دائمًا تتحدث بالعاطفة، لكنهم لا يعلمون مدى جاهزية كل لاعب وكيف يظهر فى التدريبات التى بناء عليها يتم تحديد اللاعبين الأساسيين للفريق، وعندما تحدثنا مع جروس حول ضرورة التغيير فى التشكيل، كان رده: "أن فريق الكرة مثل الترس، ولن أقوم بالتعديل إلا فى أقل الحدود ولا يمكننى أن أقوم بتغيير 3 أو 4 لاعبين فى مباراة واحدة".