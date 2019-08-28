شروق وفا تفوز بذهبية الشطرنج السريع بدورة الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت شروق وفا بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الشطرنج السريع في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. Advertisements تعتبر ميدالية شروق وفا هي الثانية لها كذهبية في دورة الألعاب الإفريقية والثالثة ذهب للشطرنج بعد تحقيق ذهبية الفرق. يذكر أن البعثة المصرية تتصدر ترتيب الدول المشاركة حتى الان برصيد 143 ميدالية متنوعة، وبذلك ارتفع رصيدنا الى 144 ميدالية .

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