شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد برج العرب اليوم الأربعاء، واحدة من أقوى مباريات كأس مصر، حيث يلتقي نادي الزمالك بفريق مصر المقاصة ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وتعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في بطولة الكأس حيث لم يتواجه الناديين من قبل سوى في الدوري الممتاز .

ونستعرض فى الفيديو التالى أهم النقاط التى يركز عليها المديران الفنيان للفريقين للفوز بالمباراة..

مواجهة متوازنة تجمع الفريقين حيث التقى الزمالك ومصر للمقاصة فى 13 مباراة، فاز المقاصة في 6 مباريات، وفاز الزمالك في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

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الزمالك يمتلك العديد من مراكز القوى بعد الميركاتو الصيفي، حيث عبرت الصفقات الجديدة عن نفسها بقوة خلال مواجهتي ديكاداها بطل الصومال في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وسيعتمد الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك بشكل كبير على الخطورة الهجومية لـ أشرف بن شرقي مصطفى محمد وحالة الاستفاقة التي يعيشها شيكابالا، بالإضافة إلى فرجاني ساسي وهو ما سيمنح وسط ملعب الفريق الأبيض أفضلية كبيرة في المباراة.

في المقابل سيعمل الجهاز الفني لمصر المقاصة على التعامل مع عناصر القوة في نادي الزمالك وإيقاف خطورتها قبل منطقة الـ18 عن طريق العناصر الدفاعية أصحاب الخبرات مثل هاني سعيد ومحمد دبش ومصطفى شبيطة، وسيعتمد الجهاز الفني لأبناء الفيوم على العناصر الهجومية الفعالة والتي تتمثل في محمد ابراهيم صانع ألعاب الزمالك المنتقل مؤخراً إلى المقاصة وميدو جابر، وسيدفع الفريق الفيومي أيضاً في الهجوم بعمرو مرعي مع وجود صلاح أمين في الصورة .