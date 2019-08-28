طلائع الجيش يتعاقد مع كريم ممدوح على سبيل الإعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع كريم ممدوح الجناح الأيمن لفريق الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة موسماً. ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق وميدو حزين وممدوح مرعى وكيلا أعمال اللاعب. كريم ممدوح شارك مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة 2015، وله مشاركة وحيدة مع المنتخب الأول فى 29 يناير 2016 أمام المنتخب الليبى. Advertisements وكان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش قد تابع اللاعب وأبدى إعجابه بإمكانياته الفنية ليطلب التعاقد معه لتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق فى الموسم الجديد. وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية واستعارة أحمد علاء من الأهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.



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