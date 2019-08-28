شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع 3 لاعبين ويواجه الأولمبى وديا استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة سيد عيد المدير الفنى من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل بالدورى الممتاز "ب".

وتعاقد نادى النصر مع السنغالى إبراهيم بابا فاى صاحب الـ23 سنة ولاعب نادى سوناكوس السنغالى قادما من رحلة احتراف بأحد أندية عمان، وذلك لدعم هجوم الفريق، حيث يلعب فى مركز رأس الحربة.

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كما تم التعاقد مع محمود حسونة لاعب خط وسط القناة الذى يبلغ من العمر 22 عاما، قادما من صفوف النصر للتعدين وانضم للنصر بعد انتهاء فترة إعارته من القناة للنصر للتعدين الموسم الماضى، بالإضافة إلى التعاقد مع محمد صبرى مدافع القناة صاحب الـ21 عاما.

ووقع الثلاثى لنادى النصر لمدة ثلاثة مواسم وتم التعاقد معهم طبقا لسياسة النادي بالتعاقد مع المواهب الشابة أصحاب المهارات العالية.

من ناحية أخرى يستعد فريق النصر لخوض مباراة ودية بمواجهة الأولمبى السكندرى بقيادة أحمد الكاس غدا الخميس على ملعب المنطقة المركزية للقوات المسلحة بالعباسية، ضمن الاستعدادات للموسم القادم وكان النصر قد فاز فى أولى مبارياته الودية على نادى حلوان بثلاثة أهداف دون مقابل أحرز الأهداف أحمد مجدى كهربا هدفين وهدف لمحمود السيد.