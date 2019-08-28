شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : اتجاه لتأجيل انطلاق الدوري 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، صعوبة انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل كما كان محددا له مسبقاً.

وقال المصدر، إن اللجنة المؤقتة تتجه لإعلان تأجيل الدوري لمدة 48 ساعة، وقد يصدر القرار خلال جلسة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء.

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واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.