شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تقرير فنى يوصى بإحالة أوراق أيمن أشرف لدكة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد يوسف باستغلال إمكانيات محمود متولى الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى قلب الدفاع، خاصة بعد منحه الفرصة للظهور الأول فى مباراة الإياب أمام فريق إطلع برة الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر 13 – 0 ذهابا وإيابا.

وأصبح مكان أيمن أشرف فى التشكيل الأساسى للنادى مهددا بعد التعاقد مع محمود متولى، بجانب تواجد كل من رامى ربيعة وياسر إبراهيم وعودة سعد سمير من الإصابة.

وظهر أيمن أشرف بمستوى متواضع فى آخر مباراة مع الأهلى أمام بيراميدز فى كأس مصر، والتى حصل فيها على البطاقة الحمراء خلال المباراة ما أضعف من فرص الأهلى فى العودة للمباراة والخروج من كأس مصر.

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