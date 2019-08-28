شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يرشح عماد سليمان لتدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عماد سليمان لتدريب منتخب الفراعنة خلفاً لخافيير اجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر من منافسات دور الـ 16.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني ليس معضلة ولكن المشكلة تكمن في أننا نرغب في اختيار جهاز فني متوازن أي مدير فني من الاهلي او الزمالك ومساعدة من الطرف الاخر والاداري من نادي ثالث إلى آخره وفي النهاية نختار أجهزة فنية ولدت لتموت او اجهزة فنية عبارة عن قنابل موقوتة.

أضاف رئيس سموحة: رأي الخاص نجيب مدير فني جديد شفناه عمل تجربة ناجحة وليكن عماد سليمان ونترك له حرية تشكيل جهازة الفني والاداري دون تدخل ونحاسبة ونترك اسلوب الخواطر والحسابات والتكتلات ومحاولة ارضاء اطراف علي حساب اطراف وليكن اعتبارنا الاول في اختيارنا هو مصر.