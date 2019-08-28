تدريبات خاصة لـ طلعت وشكرى نجيب لقيادة هجوم المقاولون فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض شكرى نجيب الوافد الجديد إلى فريق المقاولون العرب من الإسماعيلى، ومحمد طلعت مهاجم الأهلى السابق والمقاولون الحالى تدريبات تأهيلية على هامش مران المستبعدين من معسكر كرواتيا، وذلك بهدف إعادة تأهيل اللاعبين لقيادة هجوم ذئاب الجبل فى الموسم الجديد.
ويأمل المقاولون أن يعوض غياب هداف الفريق أحمد على الذى انضم إلى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الجارى، من خلال الاعتماد على محمد طلعت وشكرى نجيب بالإضافة إلى سيف الدين الجزيرى فى قيادة الكتيبة الهجومية للذئاب.
وينطلق اليوم معسكر المقاولون العرب فى كرواتيا، الذى يستمر لـ9 أيام يتخللها ثلاث مباريات ودية لتجهيز فريق ذئاب الجبل قبل انطلاق الموسم.
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