اللجنه الخماسية تجتمع بشركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو مقابل 18 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو الجنة الخماسية باتحاد الكرة جلسة خلال الساعات الماضية، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الموسم المقبل ومعرفة التكاليف المالية. وأخطر مسئولو الشركة اتحاد الكرة أن التكلفة ستصل إلى 18 مليون جنيه فى الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد عن التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها. واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

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