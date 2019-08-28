تعرف على مشوار ناشئى الطائرة فى بطولة العالم قبل مواجهة بيلا روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى إلى خوض لقاء دور الـ8 ببطولة العالم المقامة فى تونس أمام بيلاروسيا اليوم فى تمام الثانية ظهرا. ويسعى منتخب ناشئى الطائرة إلى تخطى عقبة المنتخب البيلاروسى للتأهل إلى المربع الذهبى لتحقيق مركز يليق بمصر. ويرصد ”الخليج 365” مشوار ناشئى الطائرة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 كالتالى : Advertisements الفوز على ألمانيا بنتيجة 3 / 2 الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 / 1 الفوز على اليابان بنتيجة 3 / 2 الفوز على المكسيك بنتيجة 3 / 0 الفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16

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