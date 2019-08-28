مباشر مونديال اليد.. الزمالك 3-4 كييل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد علام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة اليد بين الزمالك بطل أفريقيا وكييل الألماني في البطولة التي تقام بالمملكة العربية السعودية. انتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها

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