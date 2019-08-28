ميسي يتعرض لضربة جديدة مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

كشفت صحيفة آس الإسبانية أنه من الصعب لحاق الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بمباراة الفريق الكتالوني أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس فإن ميسي يواصل عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا ومن الصعب أن يكون لائقًا لمباراة السبت.

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وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة ايرنستو فالفيردي لن يستعجل عودة اللاعب خوفًا من تكرار حدوث أي مخاطر، مما يجعل من المحتمل تأجيل عودته إلى بعد فترة التوقف الدولي مما سيتيح له إمكانية الحصول على راحة لما يقرب من أسبوعين إضافيين قبل العودة ضد فالنسيا في كامب نو في 14 سبتمبر.

وغاب ميسي عن دعم الفريق الكتالوني منذ بداية مشواره في بطولة الليجا هذا الموسم، كما تغيب عن جولة البلوجرانا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر مباراته الأولى أمام أتليتك بلباو بهدف دون رد، بينما فاز على نظيره ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية.