الزمالك ضد المقاصة وشباب الطائرة في مهمة عالمية.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء عدد من المواعيد المهمة سواء في بطولة كأس مصر أو بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب بطولة مونديال للطائرة للناشئين والتي تقام بتونس.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك مشواره المحلي من خلال مواجهة مصر المقاصة مساء اليوم ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بنسخة (2018 - 2019).

الزمالك كان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بالفوز بهدفين دون رد كما فاز مصر المقاصة على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وعلى الصعيد العالمي وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يلعب آياكس أمستردام الهولندي أمام أبويل القبرصي في إياب ملحق المؤهل لدوري المجموعات.

أما على صعيد كرة الطائرة يواجه المنتخب المصري مع روسيا البيضاء في إطار دور ربع النهائي من مونديال الناشئين والمقامة بتونس.

ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات الأربعاء:

كأس مصر

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- الزمالك × مصر المقاصة.. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت ، نايل سبورت، تايم سبورت.

دوري أبطال أوروبا

- آياكس × أبويل .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال أسيا

جوانجزو إيفرجراند × كاشيما انتلرز .. الموعد 2 ظهرًا.. بي إن سبورتس 1.

مونديال كرة طائرة للناشئين

مصر × روسيا البيضاء.. الموعد 2 ظهرًا.