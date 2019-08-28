الزمالك يبدأ مشواره المونديالي باليد.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يبدأ فريق الزمالك لكرة اليد مشواره في بطولة العالم للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية ظهر اليوم الأربعاء.
بطل أفريقيا في الموسم الماضي سيبدأ مشواره بمواجهة كييل الألماني في دور ربع النهائي.
بطل ألمانيا بدأ مشواره المونديالي أمس الثلاثاء بالفوز بنتيجة كاسحة على سيدني الأسترالي (41 - 27) في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".
وتأهل الزمالك لمونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا، فيما يشارك فريق كييل بترشيح من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام كييل الألماني في تمام الواحدة والنصف ظهرًا على أن تنقل المباراة عبر شاشة "أون سبورت" و"السعودية الرياضية".
كما تقام الأربعاء اء بقية مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الوحدة السعودي أمام تاوباتي البرازيلي بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى، وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا في مواجهة الدحيل القطري بطل آسيا، وفاردار المقدوني بطل أوروبا مع الفائز من مباراة مضر السعودي ونيويورك سيتي بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي.
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