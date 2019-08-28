زين يقود الوحدة السعودي إلى نصف نهائي السوبر جلوب

نجح فريق الوحدة السعودي في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في الدمام بالمملكة العربية في الدمام بالمملكة العربية السعودية بعد فوزه على فريق تواباتي البرازيلي بنتيجة ٣٠ / ٢٥ . نجح النجم المصري علي زين المتواجد في تشكيلة الوحدة في قيادة الفريق خلال المباراة وكان أحد أبرز نجوم المباراة.

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