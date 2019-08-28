اتحاد الكرة يدرس تأجيل الدوري 48 ساعة

أكد مصدر باتحاد الكرة، صعوبة انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، كما كان محددًا له مسبقاً. كما كان محددًا له مسبقاً. وقال المصدر، إن اللجنة المؤقتة تتجه لإعلان تأجيل الدوري لمدة 48 ساعة، وقد يصدر القرار خلال جلسة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء.

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