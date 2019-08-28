18 مليون جنيه تكلفة استئجار أجهزة الفار بالدوري

عقد مسئولو اتحاد الكرة، جلسة خلال الساعات الماضية، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الموسم المقبل ومعرفة التكاليف المالية. الموسم المقبل ومعرفة التكاليف المالية. وأبلغ مسئولو الشركة اتحاد الكرة بأن التكلفة ستصل الى 18 مليون جنيه في الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد عن التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها. التكلفة ستصل الى 18 مليون جنيه في الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد عن التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

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