عقد مسئولو اتحاد الكرة، جلسة خلال الساعات الماضية، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوريالموسم المقبل ومعرفة التكاليف المالية.
وأبلغ مسئولو الشركة اتحاد الكرة بأنالتكلفة ستصل الى 18 مليون جنيه في الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد عن التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 مليون جنيه تكلفة استئجار أجهزة الفار بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.