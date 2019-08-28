بشكتاش وفنربخشة يتزاحمان على ضم النني

يتزاحم كلا من ناديي فنربخشة وبشكتاش التركيين، على ضم اللاعب المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، قبل نهاية الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النني أصبح هدف بشكتاش وفنربخشة للتعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفهما. معه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفهما. وأضافت التقارير الصحفية، أن نادي غلطا سراي انسحب من سباق التعاقد مع الفرعون المصري، ليفتح المجال أمام فنربخشة وبشكتشا للحصول على خدمات النني. أمام فنربخشة وبشكتشا للحصول على خدمات النني. وسوف تشهد الأيام القادمة تطورًا كبيرًا في انتقال النني إلى أحد أندية القمة التركية، خاصة بعد أن طالب أوناي إيمري المدير الفني للجانرز اللاعب المصري بالرحيل عن الفريق، بسبب عدم حاجته له بعد الآن.

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