منتخب مصر لليد يواجه كرواتيا لتحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الكرواتي ضمن دور الألعاب الأفريقية المقامة حاليًّا بالمغرب . الألعاب الأفريقية المقامة حاليًّا بالمغرب . وتقام المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة لتحديد المركزين السادس والسابع.

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