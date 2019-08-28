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بالصور.. الجماهير المصرية تساند الزمالك قبل مواجهة كييل الألماني

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زحفت أعداد كبيرة من الجالية المصرية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية لمؤازرة الفريق الأول لكرة

اليد بنادي الزمالك قبل مواجهته المنتظرة والصعبة أمام كييل الألماني في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للأندية ( سوبر جلوب ) .

وقبل المباراة بحوالي ساعتين توجهت الجماهير إلى صالة رعاية الشباب بالدمام مصطحبة الدفوف والطبل.

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