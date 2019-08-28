النصر يتعاقد مع ثلاثة لاعبين ويواجه الأوليمبي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحي التعاقد مع ثلاثة لاعبين لدعم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بقيادة سيد عيد المدير الفني من اجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وتعاقد نادي النصر مع السنغالي ابراهيم بابا فاي صاحب ال 23 سنة ولاعب نادي سوناكوس السنغالي قادما من رحلة احتراف باحد المدنية بعمان وذلك لدعم هجوم

الفريق حيث يلعب في مركز راس الحربة

كما تم التعاقد مع محمود حسونة لاعب خط وسط القناة صاحب ال 22 سنه قادما من صفوف النصر للتعدين وانضم للنصر بعد انتهاء فترة ادارته من القناة للنصر للتعدين الموسم الماضي.

وتم التعاقد مع محمد صبري مدافع القناة صاحب ال 21

سنة، ووقع الثلاثي لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم وتم التعاقد معهم طبقا لسياسة النادي بالتعاقد مع مع المواهب الشابة اصحاب المهارات العالية.

من ناحية أخرى، يستعد فريق النصر لخوض مباراة ودية بمواجهة الأوليمبي السكندري بقيادة احمد الكاس غدا الخميس علي ملعب المنطقة المركزية للقوات المسلحة بالعباسية ضمن الاستعدادات للموسم القادم وكان النصر قد فاز في اولي مبارياته الودية علي نادي حلوان بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرز الأهداف احمد مجدي كهربا هدفين وهدف لمحمود السيد.