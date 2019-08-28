محمد عبدالعال يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للجودو

تأهل محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو إلى دور نصف النهائي من بطولة العالم والمقامة حاليا في اليابان. ونجح عبدالعال في تحقيق إنجاز بالتأهل الى نصف النهائي بالفوز على بطل جورجيا بالايبون. يشارك منتخب مصر للجودو في بطولة العالم بتسعة لاعبين وهم: محمد عبدالموجود وأحمد علي وزن 66 كجم و محمد محيي وزن 73 كجم ومحمد علي وعبدالرحمن محمد وزن 81 كجم وعلي حازم وحاتم عبدالآخر وزن 90 كجم ورمضان درويش وزن 100 كجم وأحمد وحيد وزن + 100 كجم . كجم وعلي حازم وحاتم عبدالآخر وزن 90 كجم ورمضان درويش وزن 100 كجم وأحمد وحيد وزن + 100 كجم . ويقود الفريق القومي فنيا السيد أبو ميدان ، ويرأس بعثة المنتخب مرزوق محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو.

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