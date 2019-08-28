تعرف على منافسات بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية اليوم

تواصل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب وتألقها واحتفاظها بصدارة جدول الترتيب برصيد 143 ميدالية متنوعة قبل انطلاق منافسات اليوم والتي من المتوقع ان تحقق البعثة المصرية خلالها المزيد من الميدليات والذهاب بصدارة الدورة بعيدا عن أقرب المنافسين.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة البطل الأولمبي محمد إيهاب في منافسات رفع الأثقال لوزن 81 كجم ، ويشارك أيضا في منافسات رفع الاثقال كل من رانيا محمود واحمد السيد وكريم كحلة .

ويخوض لاعبو منتخب المصارعة النهائيات، اليوم، حيث يلعب هيثم محمود نهائي وزن 60 كجم ويلعب محمد السيد نهائي وزن 67

كجم ، ويلعب محمد خليل نهائي وزن 77 كجم ومحمد متولي نهائي وزن 87 كجم ونور الدين حسين نهائي وزن 97 كجم وعبداللطيف محمد نهائي وزن 130 كجم.

ويخوض منتخب كرة اليد مباراة الدور قبل النهائي امام الجزائر، في حين يخوض لاعبو التنس تصفيات الفردي والزوجي رجال وسيدات في حين يلعب تنس الطاولة تصفيات الفردي رجال وسيدات، ويلعب منتخب الجمباز نهائي الفردي أجهزة.

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ويلعب منتخب السلاح نهائي السيف بكل من نور حسب الله وندى عطاوية ولبنة علي ،

و يلعب نهائي سيف المبارزة كل من محمود نشأت وأحمد صالح ومحمد ياسين .

ويخوض كل من علي أحمد و راندا الحسيني وسيف الدين السيد ورائد الحسيني ، لاعبو منتخب الكانوي والكياك نهائي منافسات 1000 متر ، في حين يلعب كل من أحمد الشهيد وباسم إبراهيم وشروق وفا وشاهندة علي نهائي فردي الشطرنج ، ويواجهه يسري حافظ لاعب منتخب الملاكمة لاعب نيجيريا في دور قبل النهائي في حين يلتقي يوسف موسى بطل الجزائر في نفس الدور.

ويخوض منتخب القوس والسهم منافسات التصفيات في حين يلعب كل من أميرة إبراهيم ومحمد صالح وهدى هجرس وشرين حسين وباسم محمد نهائيات العاب القوى في المشي والمركب السباعي والرمح والوثب الطويل، ويلعب منتخب الريشة الطائرة منافسات دور قبل النهائي فردي رجال وسيدات.