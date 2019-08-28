الليلة.. الزمالك يخشى مفاجآت المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر والمقررة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتعتبر المباراة الاختبار الحقيقى للصربى ميتشو، الذى تولى المسئولية منذ أيام وقاد الفريق أمام ديكاداها الصومالى بمعاونة من مساعده أيمن عبدالعزيز، حيث كانت المباراة فرصة للمدير الفنى الجديد للتعرف على أداء اللاعبين ومعرفة السلبيات والإيجابيات وهو ما حدث بالفعل حيث وضع ميتشو يديه على عدة عيوب أبرزها الأنانية المفرطة لبعض لاعبى الفريق خصوصاً النجوم الكبار أمثال فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وكريم بامبو.

استعد الفريق للمباراة بعد العودة من الإسكندرية حيث لم يحصل لاعبوه على راحة، وأدى اللاعبون مرانهم على ملعب النادى، حيث رفض المدير الفنى فكرة استمرار المعسكر فى برج العرب خوفًا من إصابة اللاعبين بالملل، بالإضافة إلى عدم بعد المسافة بين القاهرة والإسكندرية وكذلك توافر الإمكانات أكثر داخل نادى الزمالك.

ركّز المدير الفنى فى التدريبات على الجوانب الخططية بعد أن شاهد عدة شرائط فيديو للفريق الفيومى وتلقى تقريراً من معاونيه أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف يتضمن كل كبيرة وصغيرة عن الفريق المنافس.

ويتوقع أن يلعب المدير الفنى بخطة هجومية تعتمد على السيطرة

على منطقة وسط الملعب فى ظل عودة طارق حامد بعد انضمامه للتدريبات الجماعية عقب لقاء بطل الصومال مع التركيز على الأجناب بشكل أساسى، حيث يتوقع عودة التونسى حمدى النقاز إلى الجهة اليمنى بدلًا من حازم إمام الذى لعب أساسياً فى المباراة السابقة، كما هناك اتجاه لمشاركة الثنائى محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة والدفع أيضًا لأول مرة بالمغربى محمد أوناجم ناحية اليمين.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكونًا من محمد عواد لحراسة المرمى محمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز ومحمد عبدالشافى لخط الدفاع طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم لخط الوسط أشرف بن شرقى وشيكابالا ومصطفى محمد لخط الهجوم.

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أما فريق مصر للمقاصة، فإنه يطمح تحت قيادة مديره الفنى الشاب أحمد حسام ميدو إلى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك.. ودخل المقاصة فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل 48 ساعة من المباراة المصيرية لزيادة حالة التركيز لدى لاعبى الفريق وتفادى إصابتهم بنوع من الإرهاق والإجهاد فى حالة السفر قبل 24 ساعة من المباراة وحرص

المدير الفنى لفريق المقاصة وأفراد الجهاز المعاون له، على مشاهدة مباراتى الزمالك أمام بطل الصومال فى دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفارس الأبيض، للاستقرار على خطة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مباراة الأربعاء المقبل.

وركز ميدو خلال تدريبات الفريق الأخيرة، على توجيه تعليمات للاعبى الفريق ببناء الهجمات بشكل سريع للوصول إلى مرمى حارس الفريق للتسجيل، كما ظهر الاهتمام بالكرات العرضية للمهاجمين وحذر المدير الفنى للمقاصة، لاعبى خط الدفاع من المهارات والسرعات التى يتمتع بها لاعبو الزمالك أمثال شيكابالا وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى والتحركات المميزة من جانب مصطفى محمد، مطالباً التعامل بنوع من الحذر والحيطة وعدم الالتحامات القوية لتفادى ضربات الجزاء والفاولات الخطيرة على حدود منطقة الجزاء.

وحرص الجهاز الفنى للمقاصة، على تكثيف الجرعات البدنية للاعبى الفريق تحسبًا لوصول المباراة إلى الوقت الإضافى والقدرة على مجاراة لاعبى الزمالك الأفضل بدنياً، كما تم التركيز على تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء الترجيحية.

وحرصت إدارة مصر للمقاصة بقيادة اللواء محمد عبدالسلام، على تحفيز لاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك ومساندتهم لتحقيق الفوز والتأهل للدور قبل النهائى لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى، وخاض الفريق فترة إعداد قوية قبل مباراة الزمالك التى تعد الأولى للمدرب أحمد حسام ميدو.

ويعتمد المقاصة على تشكيلة تضم الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وأمامه الرباعى أحمد عبدالعزيز مودى وعصام صبحى وعاصم سعيد وأحمد محسن للدفاع وصلاح ريكو والأوغندى خالد أوتشو ومحمد إبراهيم للوسط والملجاشى باولن فوافى وصلاح أمين وميدو جابر للهجوم.