ميسي “المنحوس” يُضاعف متاعب برشلونة

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ضَاعف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متاعب ناديه برشلونة بعدما عاودته الإصابة في عضلة الساق “السمانة”، التي كانت قد غيبته عن الملاعب منذ بداية الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.
وغاب ليونيل ميسي عن التداريب الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، وذلك لشعوره بتجدد الإصابة العضلية التي حرمته من دخول الموسم الكروي رفقة زملائه.
وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن ميسي سيغيب عن الملاعب لأسابيع إضافية أخرى، لكي يستطيع أن يتعافى بشكل كلي من الإصابة.
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ولن يستطيع المُدرب إرنيستو فالفيردي الاعتماد على قائده ليونيل ميسي في المُباراة القادمة أمام أوساسونا.
وبتأكد تواصل غياب ميسي رفقة كل من سواريز وديمبيلي، سيضطر المدرب الإسباني إلى الاعتماد على الثلاثي الذي بدأ به مباراة ريال بيتيس الأخيرة بقيادة غرييزمان، كارليس بيريز ورافينيا.
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