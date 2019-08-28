برشلونة يُشعل مُفاوضات نيمار بعرض “فلكي”

يُواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه الحثيث لضم لاعبه السابق نيمار جونيور إلى صفوفه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما تواصل مع إدارة النادي الباريسي وعرض عليه صيغة وُصِفَت من طرف المُتتبعين ب”الفلكية”.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الذائعة الصيت، أن إدارة برشلونة جهزت صيغة لا يُمكن رفضها من طرف إدارة النادي الباريسي، وذلك بإدخال اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة، إضافة إلى إعارة اللاعب عثمان ديمبيلي لمدة موسم واحد، ناهيك عن قيمة مالية تصل إلى 130 مليون يورو.

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن إدارة برشلونة أشعلت فتيل المُفاوضات من جديد بخصوص صفقة نيمار.

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وألمحت الصحيفة ذاتها، إلى أن المدرب الألماني لنادي باري سان جيرمان توماس توخيل قد وافق على هذه الصيغة، مما قد يعجل بموافقة من إدارة النادي الباريسي على خروج البرازيلي نيمار جونيور.

وتتوقف هذه الصيغة المعروضة من طرف إدارة البلوغرانا على موافقة الفرنسي ديمبيلي الذي أكد ما مرة عبر وكيل أعماله تشبته بالبقاء في برشلونة.