رياضة | المقاولون يخوض 3 وديات خلال معسكر كرواتيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يخوض 3 وديات خلال معسكر كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني، خوض ثلاثة لقاءات ودية خلال معسكر كرواتيا الحالي.

ويرغب النحاس، في لعب 3 مباريات مع أندية أجنبية خلال 7 أيام فقط، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والوقوف على جميع المستويات قبل بداية الموسم الجديد.

وكان ذئاب الجبل طار إلى كرواتيا لخوض معسكر هناك، فيما تغيب عنه محمد طلعت ويوسف الجوهري بسبب تأهيله من إصابة الرباط الصليبي، وشكري نجيب ومحمود السيد والمنضمين للفريق مؤخرا.

فيما جاء غياب طاهر محمد طاهر، بسبب ارتباطه بالانضمام للمنتخب الأوليمبي بمعسكره، أول سبتمبر المقبل استعدادا للأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي ستقام بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكانت لجنة التعاقدات، نجحت في إتمام التعاقد مع محمود السيد، لاعب سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة وعماد النحاس المدير الفني للذئاب.

كما حصل المقاولون العرب، علي الاستغناء الخاص باللاعب شكري نجيب لمدة موسم علي سبيل الاعارة بعدما توصل مسئولو الكرة بالمقاولون لاتفاق مع نظيره الدراويش بالحصول علي خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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واعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة المقاولون المشرف العام علي الكرة، انضمام شكري، للمرة الثانية لصفوف الذئاب علي سبيل الاعارة لمدة عام بعدما تواجد من قبل لمدة 6 شهور.

يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، قبل محمود السيد وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.