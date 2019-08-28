رياضة | "على غرار البريميرليج".. رابطة الدوري السعودي ترصد 3 جوائز شهرية لنجوم البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على غرار البريميرليج".. رابطة الدوري السعودي ترصد 3 جوائز شهرية لنجوم البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في بيان رسمي لها صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، بأنها قد قررت رصد 3 جوائز سيتم توزيعها بشكل شهري على نجوم بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، ومؤكدة بأن الجوائز ستكون على غرار ما يحدث في البطولات والدوريات العالمية، وعلى رأسهم الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبحسب ما تم ذكره في بيان رابطة دوري المحترفين، فإن قيمة الجوائز تصل لنحو 50 ألف ريال للجائزة الواحدة، وستكون الثلاث جوائز هي: "جائزة أحسن لاعب في الشهر، جائزة أحسن مدرب في الشهر، جائزة أحسن حارس في الشهر"، وسوف يتم إختياز اللاعبين المرشحين لهذه الجوائز بشكل شهري وذلك وفق معايير محددة تشرف عليها اللجنة الفنية لرابطة دوري المحترفين السعودي.

ويذكر بأن بطولة الدوري السعودي كانت قد أنطلقت بشكل رسمي في الأسبوع المقبل، ونجحت الأندية الكبيرة وهي الهلال والنصر والاتحاد في تحقيق إنتصارات وأول ثلاث نقاط على حساب أندية أبها وضمك والرائد على الترتيب، في حين تعرضت جماهير نادي أهلي جدة لصدمة، وذلك بعدما تعادل الفريق مع نادي العدالة الصاعد حديثًا لبطولة دوري المحترفين بهدف لكل فريق.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت بأن بداية توزيع جوائز الشهر لأول مرة في بطولة الدوري السعودي لموسم 2019-2020، سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك مع وضع في الإعتبار وجود جولتين من البطولة قد أقيمت في شهر أغسطس الجاري، ولذا فإن جوائز شهر سبتمبر ستكون خاصة بمباريات شهري أغسطس وستبمبر، في حين ستكون جوائز شهر أكتوبر للمباريات التي لعبت في شهر أكتوبر فقط، وهكذا.