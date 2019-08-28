رياضة | صدمة في برشلونة.. ميسي يغيب شهرًا للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة.. ميسي يغيب شهرًا للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أول مباراتين لفريقه برشلونة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي للإصابة في ساق قدمه اليمنى والتي حرمته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو وريال بيتيس..

وكشفت تقارير صحيفة في إسبانيا الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن خبر سئ لأنصار النادي الكتالوني.

وأفادت التقارير بأن ميسي لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة وسيستمر غيابه عن النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير بأن ميسي من المرجح أن يغيب لمدة شهر عن برشلون وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني عقب التوقف الدولي.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في الليجا بالخسارة في المباراة الأولى أمام أتلتيتك بيلياو بهدف نظيف والفوز في اللقاء الثاني أمام ريال بيتيس بنتيجة ٥-٢.

لاعب جديد يغادر برشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو، عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، حيث يتخلص البارسا من بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.