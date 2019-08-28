رياضة | قبل غلق الميركاتو.. 72 ساعة مثيرة في إنتظار جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل غلق الميركاتو.. 72 ساعة مثيرة في إنتظار جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفق أغلب الصحف السعودية عن كون نادي أهلي جدة يعد واحد هو اكثر أندية القمة في المملكة العربية السعودية حاجة إلى التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين، في حالة كان النادي يرغب في المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي مع الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد خلال الموسم الجاري.

وأشارت الصحف السعودية، بأن الأهلي بالفعل قد أتم صفقة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نجح النادي في الحصول على خدمات البرازيلي، لوكاس ليما، قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، في صفقة كلفت إدارة الراقي نحو 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على راتب سنوي يقدر بنحو 2 مليون يورو، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للصفقة تصل لنحو 12.5 مليون يورو.

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وفي هذا الصدد، قال الإعلامي السعودي، محمد النمري، بأن إدارة النادي الأهلي عليها ضرورة الإسراع في الحصول والتعاقد مع لاعب وسط مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، والذي ينتهي في 31 أغسطس الجاري، مؤكدًا بأن الفريق بحاجة ماسة إلى إضافة بعض العناصر التي ترفع من مستواه.

وكتب النمري بعض التدوينات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال: "صانع اللعب أهم تعاقد لـ الأهلي في الفترة الحالية، يعتمد عليه استقرار وسط الاهلي وقوة تأثير هجومه، وُفقت الادارة في إنهاء التعاقد مع لوكاس ليما، صفقة مميزة، وفي حال كان الصانع بذات القيمة سيكون للفريق شأن هذا الموسم".

يذكر بأن نادي أهلي جدة يستعد لمواجهة نادي الإتفاق السعودي في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأتي هذه المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية بالنسبة لجماهير نادي أهلي جدة، حيث خرج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال، وبعدها تعادل الفريق في أولى مبارياته في بطولة الدوري أمام نادي العدالة.