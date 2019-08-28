رياضة | قرار مفاجئ من مدرب النصر بشأن عبد الرزاق حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من مدرب النصر بشأن عبد الرزاق حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف السعودية، عن وجود نية لدى المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي، روي فيتوريا، في إبعاد مهاجم وهداف الفريق المغربي الدولي، عبد الرزاق حمدلله، عن قائمة الفريق في مباراة الفتح في إطار الجولة الثانية لبطولة دوري المحترفين السعودي والتي تقام نهاية الأسبوع الجاري، وبالتحديد مساء يوم الجمعة المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن روي فيتوريا، يرى بأن الحمدلله بحاجة إلى أخذ قسط كافي من الراحة حتى يتعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به، ولذا فإن مباراة الفتح تعد مباراة ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون فرصة جيدة لإراحة اللاعب وإبعاده عن المشاركة في التدريبات والمباريات حتى يستعيد عافيته بشكل كامل، ويساهم مع زملائه في مباراة السد في إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويذكر بأن مباراة الذهاب بين النصر والسد في دور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال، قد أنتهت بفوز نادي النصر على حساب فريق المدرب تشافي هيرنانديز، نادي السد، وغاب الحمدلله عن المشاركة في هذه المباراة بسبب الإصابة، ولكن "العالمي" لا يرغب في أن يفقد خدماته لاعبه من جديد في مباراة العودة.

وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى رغبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في إراحة بعض الأسماء خلال مباراة الفتح في الجولة الثانية من البطولة، من أجل إعطاء الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين غير الأساسين للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم، والإعتماد على عملية التدوير بين اللاعبين لمحاولة تفادي حدوث أي إصابات لنجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.