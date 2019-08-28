رياضة | بيليجريني يشيد بأداء ويلشير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيليجريني يشيد بأداء ويلشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مانويل بيليجريني، مدرب وست هام يونايتد، عن سعادته بأداء جاك ويلشير خلال الفوز (2-0) على نيوبورت كاونتي، في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وأبدى ثقة في تحسن لاعب الوسط، الذي سجل هدفه الأول مع الفريق.

وعانى ويلشير من الإصابات في موسمه الأول مع وست هام، بعد انتقاله من آرسنال، ولم يشارك في مباراة كاملة خلال عام.

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وخرج ويلشير في الدقيقة 82 بعد أن قدم ما يكفي لتأهل وست هام، للدور الثالث في كأس الرابطة، وسجل هدفا قبل انتهاء الشوط الأول.

وقال بليجريني للصحفيين "يواصل جاك العمل اليومي ولعب المباريات، وسيواصل التحسن".

وأضاف "لا يمكن توقع أن يصبح في قمة مستواه، بعد المشاركة في دقائق قليلة بالموسم الماضي، لكن الأداء في الملعب يشير إلى براعته".

ويستعد وست هام، الذي جمع أربع نقاط من ثلاث جولات، لمواجهة ضيفه نورويتش سيتي في الدوري الممتاز يوم السبت، قبل فترة التوقف الدولية.