رياضة | الهلال والنصر يصطدمان بالرائد والفتح في الجولة الثانية من الدروي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال والنصر يصطدمان بالرائد والفتح في الجولة الثانية من الدروي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن صراع النصر والهلال على لقب بطولة دوري المحترفين السعودي سوف يتكرر من جديد في هذا الموسم، مثلما حدث في الموسم الماضي، وذلك مع وجود إمكانية لدخول نادي الاتحاد في المنافسة على اللقب في حالة نجح النادي في عقد بعض الصفقات قبل غلق الميركاتو أو حتى نجح مدربه التشيلي سييرا في الوصول إلى أفضل توليفة للعميد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

في الجولة الأولى لدوري المحترفين السعودي، نجح نادي النصر في تحقيق الانتصار على حساب نادي ضمك في مباراة سهلة بالنسبة لحامل للقب، وهذا في الوقت الذي قدم فيه نادي الهلال عرضًا قويًا للغاية على حساب نادي أبها، حيث فاز الزعيم برباعية مقابل هدفين، وكذلك نجح نادي الاتحاد السعودي في حصد ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره في بطولة الدوري السعودي، وذلك بعدما حول الاتحاد هزيمته إلى فوز على حساب نادي الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، تنتظر نادي الهلال مواجهة قوية أمام نادي الرائد ستكون مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد نحو أيام قليلة من مشاركة الهلال في دور الذهاب من بطولة دوري آبطال آسيا لكرة القدم أمام مواطنه نادي اتحاد جدة، والتي أنتهت بالتعادل السلبي على أرضية ملعب نادي الاتحاد "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية" في مدينة جدة.

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أما نادي النصر فلهة مباراة في غاية الأهمية أمام نادي الفتح، والذي خسر في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي أمام نادي الشباب، ويطمح النصر في استكمال سلسلة انتصاراته التي بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، واستمرت خلال الجولة الأولى من البطولة.

ومن المؤكد أن يلعب نادي الاتحاد في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي التعاون، وذلك في المباراة الختامية للجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين