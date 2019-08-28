رياضة | إيقاف مهاجم المريخ السوداني 18 شهرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مهاجم المريخ السوداني 18 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي اتحاد الكرة السودانية إيقاف اللاعب بكري المدينة مهاجم نادي المريخ السوداني لمدة 18 شهرًا، وذلك على خلفية ضبط اللاعب في أعمال شغب حدثت في مباراة فريقه أمام نادي المريخ السوداني، خلال الجولة الثانية من مباريات دوري النخبة السوداني لموسم 2018-2019.

وبحسب ما تم ذكره في بيان رسمي من قبل الاتحاد السوداني، فقد قامت لجنة الانضباط فى الاتحاد السوداني بعقد إجتماع مطول من أجل مناقشة أزمة اللاعب بكري المدينة، وقد تم توقيع عقوبات رادعة عليه، بحسب ما تنص عليه المواد رقم (55/1) و(9/3) من لائحة الانضباط لعام 2018، والتي تنص على عقوبة اللاعب بالإيقاف لمدة عام كامل، قبل أن يتم إضافة عقوبة أخرى عليه، وهي الإيقاف لمدة ست أشهر أخرى، وذلك بحسب نص المادة (52) المتعلقة بإثارة الجمهور من لائحة الانضباط لسنة 2018.

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وشفت بعض التقارير الإعلامية، فإن الاتحاد السوداني قد وقع عقوبة مالية وصلت لنحو 20 ألف جنيه على اللاعب، بكري المدينة، وذلك لمنع حدوث من هذه الأفعال مرة أخرى داخل الملاعب السودانية، مشيرة إلى كون العقوبات سوف يتم تنفيذها على اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وذكرت لجنة الانضباط داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم، بأن هذا القرار يفيد كذلك بأن نادي المريخ الخرطوم مسئولاً مسئولية تضامنية عن الغرامة وفقاً لنص المادة (13/4) من لائحة الانضباط لسنة 2018.

الجدير بالذكر، بأن اللجنة نفسها كانت قد أصدرت عقوبة الإيقاف على اللاعب منذ شهور، ولكن لجنة الإستئناف قد قبل استئناف اللاعب، بحجة أن اللجنة لم تستدعيه للاستماع لأقواله حول الواقعة وإعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم التي تم وجهت له من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم.