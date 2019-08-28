شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان لم يفقد الأمل في ضم «بوجبا» هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد المدير الفني الفرنسي لنادي ريـال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، الأمل في ضم مواطنه ونجم مانشستر يونايتد بول بوجبا لفريقه هذا الصيف. Advertisements وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الفرصة لا تزال قائمة لتقديم ريـال مدريد لعرض جديد لليونايتد خلال الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ويأتي «بوجبا» على رأس قائمة طلبات «زيدان» الذي يسعى لتجديد الدماء في خط وسط الميرنجي. وأشارت تقارير إلى رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على 180 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب، وهو ما يراه ريـال مدريد سعرًا باهظًا، خاصة في ظل إنفاق النادي قرابة 300 مليون جنيه إسترليني في التعاقدات هذا الصيف.

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