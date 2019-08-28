شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع إنتر بشأن «سانشيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع نظيره الإيطالي إنتر ميلان لانتقال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري.
وسينضم «سانشيز»، صاحب الـ 30 عامًا، للينراتزوري بعقد إعارة لمدة 10 أشهر، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية، ليعود للعب بجوار زميله السابق في الشياطين الحمر روميلو لوكاكو، الذي انتقل بدوره إلى إنتر هذا الصيف.
وحسب التقارير، فإن عقد الإعارة لا يتضمن أحقية الشراء لصالح إنتر ميلان، ما يعني عودة «سانشيز» بنهاية الموسم إلى اليونايتد.
ويرغب الشياطين الحمر في التخلص من اللاعب التشيلي، نظرًا لراتبه الضخم مقارنة بعدم تقديمه ما يناسب هذا الراتب على أرض الملعب منذ انضمامه للفريق.
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