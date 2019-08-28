شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد السوبر المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «المباراة ستقام يوم 18، والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، لذا من الصعب إقامة المباراة في موعدها».

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