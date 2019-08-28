فوزنياكي تقلب الطاولة على يافان ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
استطاعت لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي ان تقلب هزيمتها في المجموعة الأولى أمام الصينية يافان وانج من المباراة إلى فوز ثمين 1 / 6 و7 / 5 و6 / 3 مساء الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم.
ولحقت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا والمصنفة التاسعة عشرة للبطولة بقافلة المتأهلات للدور الثاني في هذه البطولة التي توجت بلقبها من قبل في عامي 2009 و2014 .
وتلتقي فوزنياكي في الدور الثاني مع الأمريكية دانييلا كولينز التي تغلبت على السلوفينية بولونا هيركوج 6 / 3 و4 / 6 و6 / 4 في الدور الأول للبطولة.
وفجرت المجرية تيميا بابوش الصاعدة من الأدوار التمهيدية مفاجأة كبيرة بالتأهل إلى الدور الثاني على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 28 للبطولة حيث تغلبت عليها 6 / 2 ثم بانسحاب اللاعبة الإسبانية في بداية المجموعة الثانية من المباراة.
وتلتقي بابوش مع الأمريكية كوري جاوف التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) والتي تأهلت للدور الثاني بالفوز على الروسية أنستازيا بوتابوفا 3 / 6 و6 / 2 و6 / 4 .
وتغلبت البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة 25 للبطولة على السويسرية جيل تيتشمان 6 / 2 و6 / 2 في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة.
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