موعد مباراة أياكس أمستردام وأبويل القبرصي والتشكيل المتوقع

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

يستضيف أياكس أمسترادم فريق أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات إيابا.



ويسعى الفريق الهولندي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد المستوى الرائع الذي قدمه في النسخة الماضية من المسابقة بالتأهل للدور نصف النهائي، حيث من المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب يوهان ركويف في أياكس يوم 28 أغسطس الجاري.

ويطمح بطل الدوري الهولندي في معادلة إنجاز العام الماضي بعد سنوات من الغياب عن المشهد على المستوى القاري، وذلك بدون اثنين من أبرز نجومه، قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ الذي رحل إلى برشلونة.

وقد يعتمد أريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، عن على نفس لاعبي مباراة الذهاب وكانت كالأتي:

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في حراسة المرمي: أندريه أونانا

في خط الدفاع: فيلتمان - ليساندرو مارتينيز - ناصير مازراوي - دالي بليند - تيليافيكيو

في خط الوسط: رازافان مارين - فان دي بيك - حكيم زياش - دوسان تاديتش

في خط الهجوم: ديفيد نيريس