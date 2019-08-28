Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
يستضيف أياكس أمسترادم فريق أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات إيابا.
ويسعى الفريق الهولندي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد المستوى الرائع الذي قدمه في النسخة الماضية من المسابقة بالتأهل للدور نصف النهائي، حيث من المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب يوهان ركويف في أياكس يوم 28 أغسطس الجاري.
ويطمح بطل الدوري الهولندي في معادلة إنجاز العام الماضي بعد سنوات من الغياب عن المشهد على المستوى القاري، وذلك بدون اثنين من أبرز نجومه، قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ الذي رحل إلى برشلونة.
وقد يعتمد أريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، عن على نفس لاعبي مباراة الذهاب وكانت كالأتي:
في حراسة المرمي: أندريه أونانا
في خط الدفاع: فيلتمان - ليساندرو مارتينيز - ناصير مازراوي - دالي بليند - تيليافيكيو
في خط الوسط: رازافان مارين - فان دي بيك - حكيم زياش - دوسان تاديتش
في خط الهجوم: ديفيد نيريس
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أياكس أمستردام وأبويل القبرصي والتشكيل المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.