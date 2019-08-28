مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 تلعب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، 3 مباريات فى إياب الدور التمهيدى الأخير المؤهل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة أياكس الهولندى × أبويل نيقوسيا القبرصى – 9:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 كلوب بروج البلجيكى × لاسك لينز النمساوى – 9:00مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 سلافيا براج التشيكى × كلوج الرومانى – 9:00مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 Advertisements مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة جوانجزو إيفرجراند × كاشيما انتلرز – الساعة الثانية ظهرا على قناة – 9:00مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الابطال والقنوات الناقلة الكويت الكويتى × الشرطة العراقى 6:15 مساء- على قناة أبو ظبى الرياضية مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة الزمالك × مصر المقاصة الساعة 8:00مساء – على قناة ON SPORT Advertisements

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