حقيقة تعاطف لاعبي مانشستر يونايتد مع "اليمن"

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب مصطفى صابر

تداول بعض النشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ظهر بإرتداء قمصان في مران الفريق وعليه علم اليمن.



وأوضح نادي مانشستر يونايتد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف من ارتداء القمصان التي حملت العلم الذي يشبه بألوانه ألوان أعلام عدة دول عربية مثل "اليمن ومصر وسوريا" مشيراً إلى أن ذلك كان ضمن مشاركته بحملة نبذ العنف والمساواة في جميع أنحاء العالم والاحتفال بالاستقلالية تحت شعار "كلنا أحمر، كلنا متساوون، لا يوجد هدف أفضل من عالم عادل".

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وأن الفريق الأحمر يشارك رفقة لاعبيه في حملة من أجل نبذ العنف والمساواة في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالاستقلالية، تحت شعار كلنا أحمر كلنا متساوون، لا يوجد هدف أفضل من عالم عادل متساوي ولا يشير الى أي دولة معينة.

يذكر ان تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-1 ،خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين الماضي على ملعب الأخير، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر يونايتد ليواجه نظيره ساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 31 أغسطس 2019.