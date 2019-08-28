شكرا لقرائتكم الجبلاية : الأولوية لملف الدوري حاليًا.. وحسم مدرب المنتخب قريبًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمى باسم اتحاد الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية إن كل ما تردد عن تحديد اتحاد الكرة موعدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري غير صحيح.
وأضاف إسماعيل أن اتحاد الكرة حريص الآن على عدم إعلان أي موعد حتى إنهاء المفاوضات نهائيًا مع المدرب المقبل للمنتخب.
كان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق عن تواجد ستة أو سبعة مرشحين لقيادة المنتخب الوطنى والعدد لم يُقلص.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المقرر له مساء اليوم الأربعاء مناقشة ملف المدرب من خلال وضع المعايير، والأسماء المرشحة.
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