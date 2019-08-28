شكرا لقرائتكم تقرير فنى يوصى بإحالة أوراق أيمن أشرف لدكة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى فى تقريره الفنى الذى يجهزه فى الوقت الحالى لتسليمه لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بإحالة أوراق أيمن أشرف مدافع الفريق "للدكة". Advertisements وأبدى يوسف تحفظه على مستوى أيمن أشرف فى الخط الخلفى للقلعة الحمراء بسبب تراجع مستوى اللاعب، خاصة بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأحمر وبيراميدز والتى انتهت بخسارة الأهلى بهدف دون رد وتوديعه لبطولة كأس مصر. طالب محمد يوسف باستغلال إمكانيات محمود متولى الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى قلب الدفاع، خاصة بعد منحه الفرصة للظهور الأول فى مباراة الإياب أمام فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر 13 – 0 ذهابا وإيابا.

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