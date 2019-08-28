النصر يتعاقد مع 3 لاعبين ويواجه الأوليمبي وديا غدا...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين لدعم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بقيادة سيد عيد المدير الفنى من اجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم القادم بالدورى الممتاز ب.
وتعاقد نادى النصر مع السنغالى ابراهيم بابا فاى صاحب الـ23 سنة ولاعب نادى سوناكوس السنغالى قادما من رحلة احتراف باحد المدنية بعمان وذلك لدعم هجوم الفريق حيث يلعب فى مركز راس الحربة.
كما تم التعاقد مع محمود حسونة لاعب خط وسط القناة صاحب الـ22 سنه قادما من صفوف النصر للتعدين وانضم للنصر بعد انتهاء فترة ادارته من القناة للنصر للتعدين الموسم الماضى.
وتم التعاقد مع محمد صبرى مدافع القناة صاحب الـ21 سنة.
ووقع الثلاثى لنادى النصر لمدة ثلاثة مواسم وتم التعاقد معهم طبقا لسياسة النادى بالتعاقد مع مع المواهب الشابة اصحاب المهارات العالية.
من ناحية أخرى، يستعد فريق النصر لخوض مباراة ودية بمواجهة الأوليمبى السكندرى بقيادة احمد الكاس غدا الخميس على ملعب المنطقة المركزية للقوات المسلحة بالعباسية ضمن الاستعدادات للموسم القادم.
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