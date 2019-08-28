شكرا لقرائتكم منتخب كرة اليد للشاطئية يخسر أمام اليونان فى نصف نهائى البحر المتوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية من نظيره اليونانى بنتيحة 2 / 1 فى إطار نصف نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان . تأهل منتخب شاطئية اليد إلى النهائى بالفوز على ايطاليا بنتيجة 2/0 فى دور الثمانية. نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على قبرص بنتيجة 2 / 1 فى ختام دور المجموعات ليتأهل إلى ربع النهائى . Advertisements وتلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 2/ 1 فى الفترة الصباحية اول أمس ، قبل أن يفوز على كرواتيا 2 /1 فى المساء، بعدما حقق فوزًا قويًا على ألبانيا الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية. ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيًا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

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