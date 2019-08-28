شكرا لقرائتكم النجم الساحلى: لن نتنازل عن كشريدة للأهلى مقابل حل أزمة كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي أن ناديه اقترب من الاتفاق مع الأهلي بشأن تسوية ملف الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأحمر السابق الذى انتقل مؤخرًا للنجم الساحلى.

وقال قيس عاشور في تصريحات لقناة "تايم سبورت" إن الساعات الماضية شهدت جلسة بين مسئولين من النادي التونسي مع نظراؤهم في الأهلي بالقاهرة من أجل حسم هذا الملف وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن التسوية وسيتم التوقيع على بنودها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من النجم لإنهاء هذه الأزمة حيث عرض النادى التونسى تسديد 900 ألف دولار، يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها تقسيط المبلغ المتبقى (700 ألف دولار) على خمس سنوات لكن الأهلى رفض هذا العرض وطالب بتسديد الغرامة على دُفعتين على أقصى تقدير وأن يكون هناك تعهّد كتابى من النجم الساحلى بالدفع فى المواعيد المُتفق عليها بعيدًا عن اللاعب الذى أكد الأهلى أنه غير ملتزم بدليل عدم حسم الأزمة طوال الفترة الماضية تم طرح حلول جديدة من جانب النجم خلال الساعات الماضية لحسم هذا الملف.

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ونفي قيس عاشور ما تردد بشأن إمكانية انتقال لاعبه وجدي كشريدة إلى الأهلي مقابل تسوية أزمة سليماني كوليبالي ، موضحاً أن كشريدة مُستمر مع النادي التونسي ولا يتم طرح اسمه للانتقال للأحمر في إطار هذه التسوية من الاساس.