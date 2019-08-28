شكرا لقرائتكم سموحة يقرر قيد جميع لاعبيه فى "القائمة الأولية" منعاً للرحيل المجانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أنه سيتم قيد جميع لاعبي الفريق السكندري في القائمة الأولية للموسم الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلاً: "سموحة ينهي الجدل ويفقد الطامعين املهم ويقيد جميع اللاعبين في قائمتة الاولي ومن يرغب الرحيل علية احضار العرض المناسب".

تويتة فرج عامر ورفض مجلس إدارة الفريق السكندرى الرحيل المجاني للاعبي سموحة مطالباً من يرغب بالرحيل بأن يحضر عرض من أحد الأندية. Advertisements

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